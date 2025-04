Intervenuto a Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato del Milan dopo la vittoria nelle semifinali di Coppa Italia contro l' Inter : "Il Milan ha dimostrato di essere pronto per questa partita, organizzato dal punto di vista tattico. Ha scelto bene davanti, perché Jovic è stato in palla. Non mi è piaciuto ancora una volta Leao, sembra che ce l'ho con lui ma questo atteggiamento sufficiente non lo gradisco, ma al Milan vanno fatti i complimenti. Se giocava sempre con l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto, ma è un limite questo".

Piccari: "Milan? Se giocasse sempre con l'Inter vincerebbe lo Scudetto"

Infine, il giornalista ha concluso: "Ora affronterà in finale il Bologna che sta bene e non è affatto un cliente semplice. Finale meritata comunque del Milan, l'ho vista più mentalizzata su questa partita, ha lavorato di squadra. L'Inter ormai quando incontra il Milan non riesce a trovare la strada giusta. E' durata 20', e per questo scatta l'allarme. Bene lottare su tre fronti, ma ci si chiede: la rosa è stata gestita bene? O le alternative non sono all'altezza? Credo che bisogna capire questo calo, che è evidente ora. Ho visto un Inzaghi preoccupato, ma è anche vero che la stanchezza si supera con le motivazioni. E la vera motivazione sta nella Champions. E lo dico adesso: farà una grande partita col Barcellona".