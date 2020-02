Piatek, che frecciata al Milan: “Cambiano attaccanti ogni anno. Sarà la loro abitudine”

NEWS MILAN – L’attaccante dell’Hertha Berlino Krzysztof Piatek ha da pochi giorni lasciato il Milan e l’Italia per trasferirsi in Germania. Il centravanti polacco ha debuttato con la nuova maglia venerdì sera contro lo Schalke 04 entrando a gara in corso senza lasciare il segno. In un’intervista rilasciata e pubblicata questa mattina al quotidiano tedesco Bild, vengono riportate alcune dichiarazioni del polacco, tra cui la sua personale critica al suo ex club: “​Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato ‘Piatek, pum, pum, pum!’. Panchina al Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Succede questo a Milano. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è un’abitudine con loro”. Questo, invece, il suo post di addio dedicato ai tifosi e ai compagni>>>

