Pià su Calhanoglu: “Con lui il Milan va più forte” | News

Pià: “Calhanoglu ha un tasso tecnico superiore”

Ignazio Pià, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Hakan Calhanoglu e di quanto sia fondamentale per il Milan. “Non so se è l’uomo Milan oggi. Sicuramente ha fantasia e tasso tecnico sopra la media. Con la sua presenza il Milan va ancora più forte rispetto a come sta andando ora, lo dicono i numeri. Con il suo rientro potrà dare ancora più qualità e fantasia ad un Milan che già va veramente forte”.

Calciomercato Milan – Si pensa già a giugno: ecco l’esterno. Vai alla news >>>