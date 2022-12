Petit: “Giroud ha la stessa mentalità di Cristiano Ronaldo, è quasi un robot”

Intervistato da 'Mega Casino', Emmanuel Petit ha parlato di Olivier Giroud . Queste le sue dichiarazioni: "A Giroud nessuno ha regalato nulla. Tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera è dovuto al suo lavoro, alla sua forza mentale e alla sua resilienza. Ogni volta che gli mostri la porta, lui rientra dalla finestra. Se gli mostri la finestra, rientra dal garage. Troverà sempre un modo di tornare e di dimostrare che ti sei sbagliato. Per me Mbappé, Messi, Ronaldo sono calciatori eccezionali ed esempi per tutti, ma essere uno sportivo non è solo avere abilità straordinarie, ma anche mostrare altre qualità, che Giroud ha in abbondanza. Umiltà, lavoro duro, non dice mai una parola fuori posto o crea problemi. Non infastidisce la gente sul campo, sta sulle sue ed è molto umile".

"Lo scorso anno non lo hanno convocato per mesi perché era tornato Benzema e c'erano problemi. All'improvviso la Francia gli ha mostrato la porta, ma visto tutto quello che è successo prima dei Mondiali, Deschamps non aveva altra scelta che richiamarlo. E quello che ha fatto, combattere contro chiunque e dimostrare costantemente che è abbastanza forte, è eccezionale. E si merita tutto quello che ha ottenuto. Qualche tempo fa sentivo qualcuno dire che non si merita tutto quello che ha vinto in carriera. Cosa? E perché? L'ho sentito dire in Inghilterra, da ex giocatori e opinionisti, e penso che sia una mancanza di rispetto enorme per lui. Giroud è un esempio per chiunque voglia fare il calciatore a livello professionistico. Pensate se avesse le stesse qualità di Messi o di Cristiano Ronaldo. Per me ha la stessa mentalità di CR7, è fortissimo mentalmente, è quasi un robot, perchè crede in se stesso ed è determinato. Dovete rispettarlo", ha concluso Petit.