Petagna: “Nessuno ha vinto. Il calcio ora va messo da parte”

ULTIME NEWS – Andrea Petagna decisivo con un gol su calcio di rigore in Parma-Spal. Ma l’ex attaccante del Milan non esulta per la vittoria o per il gol decisivo. Ha un messaggio per il governo sull’emergenza coronavirus.

Ecco quanto ha scritto su Instagram: "Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l'abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare". In tema Milan invece, ieri sono arrivate le prime dichiarazioni di Ralf Rangnick sul suo futuro da manager rossonero: continua a leggere >>>