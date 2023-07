Pepe: “Juve fuori dall’Europa? Avrà più tempo per preparare le partite”

Intervistato dai microfoni de La Stampa, Simone Pepe ha parlato della Juventus e della possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato dopo l'esclusione dall'Europa: "Sembra un paradosso, perché stare fuori dall’Europa è una cosa negativa per la Juve, ma non tutti i mali vengono per nuocere".

L'ex giocatore bianconero ha poi concluso: "I bianconeri ora avranno più tempo per preparare le partite, per recuperare le partite e per dare il massimo con un solo impegno a settimana. Questo è un vantaggio grande in un calcio dove non c'è mai sosta".