Pellissier: “Rinnovi? Se tutti facessero come il Milan i prezzi scenderebbero”

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, ha parlato della gestione di Paolo Maldini sui rinnovi del Milan. Questo il pensiero

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, ha parlato della gestione di Paolo Maldini sui rinnovi del Milan. Questo il pensiero ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Ha ragione il Milan, non è giusto dare 12 milioni a un giocatore e 20 al suo procuratore, è giusto che un procuratore guadagni, ma non più del giocatore. Maldini ha fatto la cosa giusta, forse se tutti ragionassero come il Milan certi prezzi scenderebbero". Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per Belotti, spunta la clausola di Pioli