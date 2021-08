Pellegri, il primo allenatore: “Tornerà fenomeno grazie a Ibrahimovic”

Alex Bazzigalupi, primo allenatore di Pietro Pellegri, ha parlato alla Gazzetta dello Sport de suo approdo al Milan. Ecco cosa ha detto

Alex Bazzigalupi, primo allenatore di Pietro Pellegri, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Bazzigalupi ha parlato dell'approdo dell'attaccante al Milan: ""Una volta partecipò a un torneo con ragazzi più grandi di tre anni e segnò 4 gol. Capii subito che c'era qualcosa di speciale. Pietro tornerà a essere il fenomeno che è grazie a Ibra. Viene da anni difficili, il Milan è la piazza giusta per rinascere. Le qualità non si discutono. È un predestinato, lo dico davvero. Giocava già con i '99, ha sempre avuto una fisicità fuori dal comune. Partiva a testa bassa e andava a segnare. Quanti gol, la buttava sempre dentro. La sua forza, poi, è sempre stata la famiglia: attenta, seria, educata. Credo nella coordinazione. Sono convinto che Ibra sia diventato il fenomeno che è grazie ai trascorsi nelle arti marziali. Spero che Pietro lo segua passo dopo passo. Da bambino era fissato. Si metteva lì e cercava di imitarlo. Il padre era sicuro che sarebbe arrivato ad alti livelli".