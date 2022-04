Pellegatti: “Ci saranno cambi di formazione contro il Torino. Su Berardi…”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan ai microfoni di 'Radio Rossonera'

Se il Milan soffre la pressione : "Un po’ tutti abbiamo pensato che nella scorsa giornata avremmo allungato su qualcuno o addirittura su tutte. Non esiste che se giochi prima o dopo il risultato cambia. Abbiamo 14 nazionali, tanti campioni, giocatori che hanno già vinto. Inutile negare che Messias e Diaz in questo momento non sono nella migliore condizione. Qualcuno sostiene che avrebbe rischiato un giocatore estroso come Castillego. Io dico che Pioli vede i suoi giocatori in allenamento e conosce le condizioni di forma di ciascuno".

Su Berardi: "Al Milan piace Berardi, ma non impazzisce per lui, come piace Asensio e Broja. Mentre per Asensio, Dybala e Sanchez c’è problema sull’ingaggio, per Berardi il problema è il cartellino. Se il Sassuolo lo valuta 30 milioni il Milan non lo prende. Le priorità del mercato sono il difensore centrale e l’attaccante. Poi viene il resto. L’ipotesi più probabile che arrivi Origi insieme a Berardi sfruttando il parametro zero del giocatore del Liverpool. L’unica cosa che mi è stata detta dai dirigenti del Milan è che stanno costruendo un Milan forte". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.