Pellegatti: “Tomori è strepitosamente forte, ti regala sempre l’happy ending”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha speso delle parole al miele nei confronti del difensore inglese Fikayo Tomori

Intervenuto attraverso il suo canale 'YouTube', Carlo Pellegatti ha parlato di Fikayo Tomori. Queste le parole del giornalista nei confronti del difensore rossonero. "Non vedo l’ora di vedere le splendide giocate di Tomori, l’aggressività. Mi ricorda, quando abbiamo visto per la prima volta in campo nell’agosto 2003 a Cesena, Ricardo Kakà, contro il National di Bucarest allenato da Walter Zenga. Era un piacere per gli occhi, era un continuo stupirci, saltava sempre l’uomo con eleganza e sicurezza. Non sto paragonando Tomori a Kakà, ma sto paragonando la mia sensazione quando vedo giocare Tomori. Sempre impossibile, ma non perde un dribbling, nell’1 contro 1 vince sempre lui. Ora Southgate lo ha convocato in nazionale. Tomori è strepitosamente forte, ti regala sempre l’happy ending, il lieto fine". Intanto Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.