Pellegatti: “Fondamentale per il Milan indirizzare il girone verso gli ottavi”

Intervenuto sul proprio canale 'YouTube', Carlo Pellegatti ha parlato degli impegni del Milan di questa settimana. Queste le sue parole: "Questa è la settimana della Champions League in cui il Milan affronta la Dinamo Zagabria. Partita fondamentale per indirizzare il girone nella direzione in cui vogliono i rossoneri, ossia quella della qualificazione almeno agli ottavi di finale. Ma è anche la settimana dove il Milan affronta il Napoli, squadra a pari punti e in testa alla classifica proprio con i rossoneri e con l’Atalanta. Questa settimana il Milan la deve vivere trovando le giuste misure da mettere in campo nelle due partite che ci aspettano. Chi gioca deve essere al top sotto il punto di vista della stanchezza psico-fisica, ma il saggio mi direbbe prima pensiamo alla Dinamo Zagabria". Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.