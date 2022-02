Pellegatti: “L’anno prossimo voglio il Milan agli ottavi di Champions”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla Champions League

Intervenuto sul proprio canale 'YouTube', Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e della Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Questa sera a San Siro si alzerà la musica della Champions League, ma non ci sarà il Milan a farla entrare nelle sue vene. Mi auguro che sia l’ultima volta che a metà febbraio non ci sia il Milan mentre la musichetta aleggia a San Siro o in uno stadio meraviglioso in trasferta. Politica del ‘step by step’, dice sempre Paolo Maldini. E in effetti la promessa è stata mantenuta, infatti nelle ultime 75 giornate, il Milan è risultato 45 volte primo. L’anno scorso è arrivato secondo e adesso sta lottando per vincere il titolo numero 19 della sua storia. Il passo della squadra che entri stabilmente in Champions League è stato fatto, ma questo non basta. Io spero che il prossimo anno il Milan torni normale come ai tempi di Carlo Ancelotti che a due giornate dalla fine del girone era già qualificato al turno di febbraio. Anche la campagna acquisti deve essere in questo senso, bisogna prendere giocatori da Champions League. Però per essere protagonisti in Europa, serve la mentalità. L’anno prossimo voglio vedere i rossoneri agli ottavi di Champions League".