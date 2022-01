Pellegatti: “Kalulu sta facendo il piccolo Tomori. Su Bailly e Botman…”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul calciomercato dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Carlo Pellegatti ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Quando il Milan gioca male, gioca veramente male. Quell'ora con il Genoa avremmo rischiato di farla con lo Spezia magari. Invece, così, credo che vedremo una squadra tonica. Se vuoi rivaleggiare con l'Inter devi sbagliare veramente poco. Mercato? A me hanno detto 'Bailly ci piace, ma non c'è nulla per adesso, Botman ci piace ma non si può fare'. Secondo me non hanno ancora scelto la tipologia di giocatore, il Milan prenderà il difensore l'ultima settimana. Non me lo invento, parlo e me lo dicono. Kalulu sta facendo il piccolo Tomori. E' cresciuto tantissimo, come Saelemaekers. Come personalità e freddezza giocherebbe la finale di Champions League allo stesso modo dell'amichevole in Serie C. Ha sbagliato solo una palla contro la Roma".