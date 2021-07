Pellegatti: “Kaio Jorge? Ecco la vera forza del Milan”

Il giornalista Carlo Pellegatti, grande tifoso rossonero, ha parlato della sfida tra Milan, Juventus e Benfica per Kaio Jorge

"In questo momento, altri 25-30 milioni da spendere subito non ci sono - prosegue Pellegatti -. Voi direte: il Milan quindi non arriverà mai a fare il Manchester United che spende quei soldi per Sancho e Varane, o il City con Kane… Anche io ero abituato così, con la Grandeur del Milan e faccio fatica. C'è stato però anche un Milan che andava a prendere meno giovani e che sembravano sulla via del tramonto ma che hanno portato il Milan a vincere. Il prestito non è una parolaccia, il Milan spende anche i 30 milioni, ma vuole provare i giocatori, con il prestito, per poi investire. Non è un azzardo o investimento alla cieca, ma un investimento mirato. Io non sono qui a rappresentare il fondo Elliott, cerco solo di spiegare la filosofia. E' andata bene con Tomori, non con Meité. I giocatori in prestito per crescere, poi rientrare. Il Milan ha la forza della calma. State tranquilli che la società è forte ed economicamente salda, i giocatori vengono perché sanno che non rischiano ed i club parlano con il Milan perché sanno che i loro giocatori potrebbero andarci. Prestito non è una parolaccia o offesa, ma un modo di lavorare che fino ad oggi ha portato al secondo posto. Non vedo altre squadre in Italia stiano investendo milioni e milioni sui giocatori. Il Milan ha inaugurato questa filosofia con l'esperienza di Massara, il carisma di Paolo Maldini e il nome di una proprietà forte. Il Milan non attinge molto al mercato italiano, ma si concentra più all'estero".