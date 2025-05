Pellegatti: “Il nuovo allenatore del Milan? Tanti nomi e un’ipotesi paradossale”

Sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e delle ultime notizie sul mondo rossonero come l'ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore sportivo: "Oggi già i primi movimenti. Si parla di Ghisolfi in sede, ma per chi? Per Cristante, visto che c'era anche Beppe Riso? No, dicono. Probabilmente si comincia a parlare di Saelemaekers, di Abraham. Il Milan non ha intenzione di confermare Abraham, Ghisolfi vuole sondare il terreno per quel che riguarda il futuro di Saelemaekers. Viene confermata l'ipotesi, che ieri era stata un po' allontanata, circa la cessione di Reijnders. In questo momento la cessione di Reijnders ha una percentuale molto alta, poi avverrà questo? Non lo so. Speriamo che il Milan, invece, riesca a vendere altri giocatori per tenere Reijnders".