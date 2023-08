Pellegatti: “Il Milan non vuole cedere Krunic. Per Pioli è come Casemiro”

Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera', soffermandosi in modo particolare su Rade Krunic . A suo dire il bosniaco sarebbe per Stefano Pioli come Casemiro nel Manchester United , ossia l'ago della bilancia che dà equilibrio al gioco. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Carlo Pellegatti su Rade Krunic

"Krunic? C’è un forte interesse da parte del Lione, ma il Milan ha rifiutato e non ha intenzione di cederlo. Il Lione potrebbe aumentare la propria offerta ma a causa di una norma francese non potrà offrire più di 2 milioni di ingaggio. I tifosi che vogliono mandarlo via non hanno capito niente, Krunic è come Casemiro per Pioli, è l’ago della bilancia, ti dà l’equilibrio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Continua il lavoro per Taremi. Ecco le nostre notizie