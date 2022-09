Pellegatti: “Spero che contro l’Empoli ci sia spazio anche per Rebic” | News

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Carlo Pellegatti ha parlato del recupero di Ante Rebic. Queste le sue dichiarazioni: "La bella novità è che torna convocato Rebic. Speriamo che la partita sia indirizzata in modo tale da potergli regalare 10-15 minuti, perché poi c'è Juventus e Chelsea. Calabria non è al 100% ed è in dubbio per domani". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza e il futuro di Leao.