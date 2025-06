Pellegatti: “Allegri? Non rivoluziona niente. Vi svelo questo aneddoto…”

Intervenuto al podcast, Area Fritta, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri: "C'è una cosa che mi fa impazzire. Alcuni potrebbero dirmi che Allegri costa 6-7 milioni, perfetto 3 milioni di differenza con il budget che vorrebbero ma non riescono a capire che prendendo Allegri, mettendo 3 milioni in più, lavora con la squadra che c'è e non ti dice questi 7 via e ne voglio altri 7".