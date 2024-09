Pedullà: “Milan, Gabbia un eroe. Tutti sul pezzo tranne Leao. Sul cambio…”

"Io credo che da Gabbia non avremo mai quegli atteggiamenti che ieri abbiamo visto da Leao nel momento della sostituzione, con questo suo modo di interpretarla … Non ha fatto gesti particolari, ma questo suo sguardo doppio, triplo verso la panchina faceva intendere che non avesse gradito. Ma come fai a non gradire quando per un tempo non giochi? Se avesse avuto Leao anche nel primo tempo probabilmente la partita avrebbe preso già un’altra piega, perché il Milan era tutto sul pezzo tranne Leao. Che poi entra in partita nel secondo tempo con qualche strappo dei suoi. Ma comunque ci può stare, Leao è questo…lo hai voluto e lo hai pagato. Ma tutta la vita un Gabbia, che se fosse stato sostituito dopo determinati errori sarebbe stato muto. Invece lì c’è sempre un social, un perché, una sfilata, una situazione". LEGGI ANCHE: Serie C – Pagelle Rimini-Milan Futuro 1-0: Camarda ancora a secco. Il migliore è ...