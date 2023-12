Pedullà: “Mercato? Il Milan forse è quello che deve fare di più”

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del Milan in vista della sessione di mercato invernale

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del Milan in vista della sessione di mercato invernale: "Il Milan forse è quello che deve fare di più e infatti si sta già muovendo. Ha preso Popovic in prospettiva e ha l’accordo di massima con Miranda, in scadenza dal Barcellona".