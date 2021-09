Pazzini: “Serie A? Grande equilibrio. Benissimo Milan e Napoli”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha parlato delle squadre che si contenderanno il titolo in Serie A. Queste le dichiarazioni

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha parlato delle squadre che si contenderanno il titolo in Serie A. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'DAZN': "Non penso ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato. Tante squadre perderanno punti, però c'è grande equilibrio perché il Napoli sta facendo benissimo, il Milan uguale, la Juventus tornerà. Sarà equilibrata fino alla fine. Sicuramente l'Inter parte da campione d'Italia, quella roba lì è una cosa che un giocatore sente e dà un vantaggio". Ti sei perso gol e highlights di Milan-Venezia? Clicca qui per vedere le migliori azioni