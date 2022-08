Pazzini: “Milan, buonissima partita ma hai concesso più del solito” | News

Giampaolo Pazzini, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al match vinto dal Milan contro l'Udinese

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', Giampaolo Pazzini ha detto la sua sulla partita vinta dal Milan contro l'Udinese al termine del match. Queste le sue dichiarazioni: "Non sembrava una partita da prima giornata di campionato. Siamo abituati ad altri ritmi ma sia Milan che Udinese hanno giocato ad alta intensità: è strano per il periodo. Sicuramente oggi l’intensità è stata molto alta. Il Milan ha fatto una buonissima partita, ma per come ci ha abituato ha concesso un po’ più del solito: cosa che l’anno scorso il Milan non ci aveva fatto vedere". Milan, alcune considerazioni dopo la vittoria contro l'Udinese.