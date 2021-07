Pazzini e l’Italia Under 21: “La tripletta a Wembley fu pazzesca”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, racconta la sua tripletta a Wembley nel giorno dell'inaugurazione dello stadio. Le dichiarazioni

Questa sera, a Wembley, ci sarà l'attesissima finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Chi sa come si segna in quello stadio è Giampaolo Pazzini. L'ex attaccante del Milan, ai tempi dell'Under 21 in Nazionale, segnò una tripletta contro gli inglesi nella gara che inaugurò l'impianto sportivo. Ecco i suoi ricordi ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Mi ricordo una giornata pazzesca, c'era tantissima attesa per la gara inaugurale in quello stadio. C'erano 55mila persone e giocavamo con l'Under 21, era una cosa molto grossa. Negli anni ho apprezzato la tripletta molto di più".