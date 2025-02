Paulo Sousa: “L’Inter è superiore. Ha la rosa migliore assieme al Milan”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa ha parlato del Milan , dell' Inter e della competitività del calcio italiano: "Il calcio italiano ha sempre avuto impatto su di me e i migliori strateghi sono in Italia. Quanto a tornare, considero l’Italia come casa e mi piace competere. Se a giugno ci sarà un progetto per me, perché no? La mia priorità ora è vincere, ho scelto lo Shabab per questo: mi mancava troppo".

L'ex tecnico della Fiorentina ha poi continuato: "L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan. Quanto sono forti i rossoneri dopo il mercato invernale? No, anche il Milan dell’autunno per me era molto forte. Cosa mi colpisce dell'Inter? Il centrocampo: è ai livelli da Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, calciano da fuori e arrivano in area".