Pastorello su Kramaric: “Non mi spiego perché il Milan non l’abbia preso”

Uno dei giocatori più positivi di questo Mondiale è Andrej Kramaric, classe 1991 croato dell'Hoffenheim e obiettivo di mercato del Milan e non solo in passato, assistito da Federico Pastorello, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha svelato come sia sorpreso dal fatto che i rossoneri o i nerazzurri (o una grande) non lo abbiano preso. Il prezzo è accessibile, appena 9 milioni: "Per me è un enigma il fatto che questo ragazzo non giochi nell'Inter o nel Milan, nell'Atletico Madrid o nel Chelsea, in una grande... È un giocatore che ha avuto la possibilità di andare in Premier League probabilmente troppo presto: in quel momento dal punto di vista fisico e mentale non era ancora pronto, ma dopo ha fatto dei numeri incredibili. Pur senza essere una punta e senza giocare da 9 ha realizzato tantissimi gol con la nazionale croata. A volte ci sono questi ragazzi che non hanno l'opportunità giusta nel momento giusto e nonostante una bellissima carriera, con tanto di record su record battuti all'Hoffenheim dove è stato sempre apprezzato, si ritrovano a non fare il salto di qualità in un top club. C'è da dire che l'Hoffenheim in questo ci ha messo molto del suo: conoscendolo, non l'hanno mai voluto far partire e tutte le volte che c'erano voci di mercato ci hanno chiamato per aggiungere anni di contratto facendolo sempre sentire importante. È un giocatore eccezionale. Magari ora con questo Campionato del Mondo emergerà qualche nuova situazione, vediamo. Fermo restando che all'Hoffenheim sta molto bene e non a caso lo scorso anno ha di nuovo rinnovato". Intanto ci sono novità importanti in casa rossonera >>>