Pastore: “Derby in Coppa Italia? Una delle poche certezze del Milan…”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore parla del Milan in vista del derby con l'Inter in semifinale di Coppa Italia: "Associare la parola 'psicologia' al Milan è come andare a pescare tra le carte degli imprevisti del Monopoli. Di sicuro è paradossale ma è una delle poche certezze di questa stagione. Il Milan ha fatto bene i tre derby, a livello di risultati ma soprattutto di prestazioni. Anche nel ritorno di campionato, pur con grande sofferenza nel secondo tempo, fu comunque combattuto e non furono fatti gli errori visti col Feyenoord o col Torino".