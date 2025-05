Passerini: “Non mi sono piaciute le parole di Furlani. Il Milan rischia di…”

Sul suo canale Youtube, Carlos Passerini ha parlato del Milan e delle parole di Giorgio Furlani sulla ricerca di un nuovo direttore sportivo: "Col terzo monte ingaggi arrivare ottavi non è un risultato positivo. Calciatori sotto standard, gli allenatori hanno fatto cose sbagliate, ma è la società che ha lasciato di più a desiderare. Devo dire la verità: le parole di Giorgio Furlani prima della partita di ieri, quando dice 'Vediamo di trovare un ds giusto, altrimenti anche no', a me non sono piaciute. L'assenza di un dirigente sportivo quest'anno si è sentita enormemente e ricommettere lo stesso errore l'anno prossimo sarebbe diabolico".