Passerini: “Il Milan non gioca in nessun modo, è una cosa tremenda”

"Ho usato la parola 'confusione' nel mio commento in edicola questa mattina. Il Milan non gioca in nessun modo. Non si può dire che il Milan 'gioca così, così o così', perché, davvero, il Milan non gioca in nessun modo, che è una cosa terribile. Non gioca né bene né male, non gioca in nessun modo. Non faccio paragoni con Fonseca, perché secondo me non ha senso: il Milan si trova in questa situazione perché i primi tre mesi dell'anno sono stati tremendi, in modo diverso, ma sempre tremendi".