Pasculli: “Penso che de Paul possa essere un giocatore da Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante del Lecce in Serie A negli anni Ottanta e Novanta, nonché Campione del Mondo con l’Argentina di Diego Armando Maradona nel 1986 in Messico, oggi è l’allenatore del Bangor City che milita nella seconda serie in Galles.

Pasculli, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘, ha parlato così del connazionale Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista dell’Albiceleste nel mirino di mercato del Diavolo: “De Paul è seguito da tante squadre ma credo che resterà in Italia e penso che possa essere un giocatore da Milan“. I ROSSONERI PENSANO AD UN COLPO SUPER PER L’ATTACCO >>>