Parolo: “Scudetto? Il Milan si gioca un grosso jolly nel derby contro l’Inter”

Marco Parolo, ex calciatore della Lazio tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Marco Parolo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta scudetto. Queste le sue parole: "Premesso che l’Inter non è in discussione, credo che per la Champions Milan e Napoli abbiano ancora un certo vantaggio. Ma il Milan si gioca un grosso jolly nel derby del 5 febbraio. Non dovesse andar bene, potrebbe creare ripercussioni. E potrebbe cominciare ad aver paura. E doversi guardare le spalle non è mai bello. Il Napoli, invece, ha passato bene il periodo di difficoltà per le assenze dei suoi uomini chiave. Potrebbe anche giocarsela per lo scudetto. A questo punto mi viene da pensare che al momento il quarto posto utile per l’accesso alla prossima Champions League se lo giochino Atalanta e Juventus". Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.