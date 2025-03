Parolo: “Al Milan devono farsi delle domande. Quarto posto? Poche chance”

Intervenuto a Dazn, Marco Parolo ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro il Bologna nella sfida valevole per il recupero di campionato

Intervenuto a Dazn, Marco Parolo ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro il Bologna nella sfida valevole per il recupero della 9^ giornata di campionato conclusa 2-1 a favore dei rossoblù di Vincenzo Italiano: "Ora ci sono poche possibilità, poi nel calcio tutto è possibile finché la matematica lo permette, ma la percentuale di arrivare in Champions League è sempre più bassa. Il Milan è in ritardo e ha davanti diverse squadre. Al Milan devono farsi delle domande".