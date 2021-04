Parma-Milan, Bani: “Dobbiamo far punti, possibilmente tre”

Poco prima di Parma-Milan, 30^ giornata del campionato di Serie A, ha parlato il giocatore gialloblù Bani. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Prima di Parma-Milan ha parlato il giocatore gialloblù Mattia Bani ai microfoni di Sky. Ecco tutte le dichiarazioni di XXXX poco prima del match valido per la 30^ giornata del campionato di Serie A: "Dobbiamo fare punti. Possibilmente tre, sappiamo che è difficile perché affrontiamo una squadra forte, ma siamo arrivati a un punto in cui bisogna far punti con tutti. Non dobbiamo concedergli spazi e dobbiamo concentrarci sulle nostre forze, che nelle ultime partite abbiamo capito che ci possono portare tanti gol". Intanto segui il live di Parma-Milan con tutte le notizie e la cronaca in diretta >>>