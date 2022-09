Pardo: “Mi sembra che in Serie A il livello stia crescendo” | News

Intervenuto nel corso del 'Festival Dello Sport' a Trento, Pierluigi Pardo ha parlato di quanto sta accadendo in Serie A. Queste le sue parole: "Siamo all'inizio di una lunga maratona. Il Napoli, ma anche il Milan e l'Atalanta sono le squadre che hanno fatto vedere le cose più interessanti. La cosa più interessante però è che è un campionato di 6-7, non voglio dire 8 sorelle, con qualcuno che è andato meglio e qualcuno, come Juventus e Inter, che è andato peggio. Milan-Inter e Milan-Napoli sono state due partite di altissima intensità. Mi sembra che il livello stia crescendo". Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.