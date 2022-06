Pardo sullo scudetto del Milan: “Sembrava la squadra di Capello perché…”

Pierluigi Pardo, noto telecronista, ha commentato la vittoria dello scudetto da parte del Milan di Pioli, paragonandolo alla squadra di Fabio Capello. Queste le parole di Pardo durante lo speciale di 'DAZN' sul campionato di Serie A 2021-2022: "Il Milan ha costruito il suo successo sulla fascia sinistra con Theo Hernandez e Leao. Senza dubbio è il punto di forza di questa squadra. Ma non dimentichiamo il resto perché se il Milan ha vinto il campionato deve dire grazie anche a Tonali, ai gol pesanti di Giroud e alla difesa. Nella seconda parte di stagione il Milan di Pioli sembra quello di Capello, che vinceva le partite 1-0 e non prendeva mai gol. Dove non arrivava la difesa, c'erano le parate di Maignan". Mercato Milan e Top news: svolta per Maldini, novità clamorose su Renato Sanches >>>