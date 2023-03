Paratici sull’addio di Conte: “È stata la decisione migliori per tutti”

Le parole di Fabio Paratici su Antonio Conte

"È stata la decisione migliore per tutte le parti. Per lui questa stagione è stata difficile e lo sappiamo: sono morti Gian Piero Ventrone e Gianluca Vialli, poi c'è stato il suo intervento. La società lo ha supportato molto, tutti sono vicini gli uni agli altri, ma poi siamo arrivati a questo accordo reciproco. Stellini, quando Antonio era malato, ha guidato la squadra ed ha esperienza. Siamo molto molto fiduciosi. Sarò aiutato molto da Ryan Mason e loro due possono fare un ottimo lavoro. Ai tifosi dico di continuare a sostenerci come hanno fatto finora perché sono davvero fantastici. Devono continuare a sostenere la squadra, Stellini, Ryan e tutto lo staff perché abbiamo bisogno di loro per raggiungere i nostri obiettivi. Lotteremo per questi fino alla fine della stagione. Le speculazioni dei media sul nuovo tecnico sono solo speculazioni e non vanno seguite, sosterremo Stellini. Dobbiamo concentrarci su squadra e allenatore".