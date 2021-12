Papu Gomez spiazza tutti: “Tornare in Italia? Napoli mi è sempre piaciuta”

Alejandro 'Papu' Gomez, calciatore del Siviglia, ha parlato del suo futuro. L'argentino ha strizzato l'occhio al Napoli in caso di ritorno in Italia

Una rottura improvvisa con l'Atalanta e l'accostamento anche al Milan prima di trasferirsi al Siviglia. Alejandro 'Papu' Gomez ha espresso la volontà di giocare almeno per altri 4-5 anni e, inoltre, non ha chiuso ad un suo ritorno in Italia. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ho 33 anni, vorrei arrivare a 37-38. Sempre che io riesca ancora a divertirmi... Tornare in Italia? Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste". Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.