Papin: “Theo Hernandez? Lo porterei in nazionale, è cresciuto tantissimo”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato di Theo Hernandez. Un giocatore da convocare in nazionale? La risposta

Da ormai due anni la questione Theo Hernandez in nazionale sta facendo discutere. Nonostante le ottime prestazioni del calciatore con la maglia del Milan, il CT Didier Deschamps non gli hai mai trovato un posto in rosa. Sull'argomento è intervenuto anche Jean-Pierre Papin che, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', prende una posizione neutrale: "Lo porterei. In Italia è cresciuto tantissimo. Però è anche vero che in quel ruolo siamo ben coperti". Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia