Papin: “Pallone d’Oro 2021? Ne assegnerei due: ecco i miei premiati”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan e Pallone d'Oro 1991, ha spiegato a chi assegnerebbe il premio trent'anni dopo la sua vittoria

Jean-Pierre Papin , ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994 , ha parlato dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 : l'ex giocatore rossonero, lo ricordiamo, lo vinse nel 1991 quando ancora indossava la maglia dell' Olympique Marsiglia .

Queste le dichiarazioni di Papin a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola."Bisognerebbe assegnarne due, uno per l'Europeo, e in questo caso premierei Gianluigi Donnarumma o Jorginho e uno per la stagione: dico Robert Lewandowski.