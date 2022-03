Papin: “Osimhen devastante in velocità. Insigne grande giocatore”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato di Victor Osimhen e Lorenzo Insigne in vista del match di stasera contro il Napoli

Jean-Pierre Papin , ex attaccante rossonero dal 1992 al 1994 , ha parlato di Napoli-Milan di stasera, ma non soltanto, in esclusiva per i microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Papin ha parlato di quanto sia migliorato Victor Osimhen rispetto la sua esperienza in Ligue 1 con la maglia del Lille .

“È più forte fisicamente e molto più attento sotto l’aspetto tattico: prima dell’ultimo scatto si guarda intorno, segue l’azione con intelligenza. Ha bisogno di spazi, sa come prenderseli e in velocità diventa devastante. Letale”. Quindi, qualche parola anche per Lorenzo Insigne: “Grande giocatore, ha i colpi per indirizzare qualunque match. E occhio a Dries Mertens, con lui in campo il Napoli diventa mille volte più pericoloso”. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>