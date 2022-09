Papin: “Il Napoli mi ha colpito. Ma è leggermente favorito il Milan”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero dal 1992 al 1994, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito Milan-Napoli, big match della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45 a 'San Siro', Papin ha detto: "Il Napoli mi ha colpito, è una squadra molto interessante con un ottimo allenatore e belle individualità. Ma non sottovalutate quello Scudetto sul petto, può avere effetti straordinari …".