Papin: “Io idolo di Giroud? Confermo! E gli do due questi consigli …”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato dell'arrivo di Olivier Giroud in rossonero. Interessante retroscena risalente al 2018

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994, ha parlato di Olivier Giroud, neo-acquisto rossonero, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul fatto che lui, in gioventù, sia stato l'idolo di Giroud, JPP ha risposto quanto segue.