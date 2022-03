Papin: “Giroud non segna sempre, ma risolve le partite importanti” | News

Jean Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciatore del Milan Olivier Giroud

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Jean Pierre Papin ha parlato dell'attaccante del Milan Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore rossonero: "Olivier è fatto così, lo dice la sua storia: non segna sempre, va a folate elettrizzanti. Risolve le partite importanti, decide un derby o magari una sfida per il primo posto con il Napoli. Ci sono calciatori, come Ibra, che si caricano con i fischi, e altri, come Giroud, che danno il meglio quando si sentono amati. San Siro ti fa quell'effetto lì, segnare in quello stadio ti dà una carica inspiegabile. Ma, come dicevo, Giroud sa lasciare il segno quando la posta in palio è alta. Vedrete che comincerà a fare gol anche in trasferta".