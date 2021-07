Papin: “Donnarumma? PSG di stelle, ma ossessionato dalla Champions”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di passare a parametro zero al PSG

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, appena trasferitosi a parametro zero dai rossoneri al PSG, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola."È andato in un club di stelle, ma non sarà facile. La loro ossessione è la Champions League. Se non vinci ...", ha detto Papin.