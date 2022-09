Papin: “De Ketelaere ha stoffa. Tonali può diventare l’anima della squadra”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero dal 1992 al 1994, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito al momento non facilissimo attraversato dal neo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere, ha detto: "Con tutto il rispetto, il Bruges non è il Milan. È un salto che pagherebbe chiunque. De Ketelaere deve acquisire maggiore conoscenza del calcio italiano e dei meccanismi del Milan, ma la stoffa c’è. Mi piace per la qualità delle giocate in velocità e per la forza fisica: nei contrasti si fa sentire".