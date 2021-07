Papin: “Ballo-Touré, sprinter box to box. Ma al Monaco ha faticato”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato delle caratteristiche tecniche di Fodé Ballo-Touré, neo-acquisto dei rossoneri

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994, ha parlato dell'acquisto, da parte del club rossonero, di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro senegalese di passaporto francese ex Monaco costato poco meno di 5 milioni di euro.