Papà Vlasic: “Doveva andare al Milan, ma non c’è stato l’accordo tra club”

Josko Vlasic, papà di Nikola, ha confermato l'interesse del Milan nei confronti del figlio. Ecco perché il croato non è arrivato

Nikola Vlasic è stato forse il più grande obiettivo del Milan per la trequarti. Il croato è stato seguito molto dalla dirigenza, ma le alte richieste del CSKA hanno frenato la trattativa. Il club russo ha poi trovato l'accordo economico con il West Ham e il giocatore si è trasferito così in Inghilterra. Queste le dichiarazioni del papà di Vlasic ai microfoni di Večernji list, in cui conferma l'interesse rossonero nei confronti del figlio. "Nikola sarebbe dovuto andare al Milan. I rossoneri lo volevamo, ma i due club non hanno trovato l'accordo economico".