Papà Leao: “‘Si perderà!’ Ma oggi nessuno dice che sono un grande uomo”

Se non avesse lasciato il Portogallo, avrebbe raggiunto questo livello?

"No, non era necessario partire. Le cose accadono e basta. E nella sua vita sono accadute. Non era una preferenza andar via. È stato un periodo turbolento, ma sono successe delle cose. Dio mi ha guidato, era con me. Ho fatto male? Ho fatto quello che ho fatto. 'Che padre ha? Povero ragazzo, si perderà!!!' Ma oggi Rafael è dov'è e un giornalista non si è mai presentato dicendo 'Che padre fantastico che ha! Stava per perdersi, ha accanto un grande uomo!' Perché ero sempre con mio figlio. Avevamo il problema che avevamo (che non voglio menzionare), ma io ero sempre al fianco di mio figlio".