Papà Leao: “Caso Sporting? Abbiamo ragione noi. Io sono il suo psicologo”

L'intervista completa di Antonio Leao, papà di Rafael, a 'Record' tra questione rinnovo, caso Sporting Lisbona e Mondiali in Qatar 2022

Renato Panno

Ecco l'intervista completa di Antonio Leao, papà di Rafael, a 'Record' tra questione rinnovo, caso Sporting Lisbona e Mondiali in Qatar 2022.

Le parole del papà di Rafael Leao — Questa convocazione per il Mondiale in Qatar è la prova che tutto il percorso fatto da Rafael Leão è valso la pena? "Sì, in un modo o nell'altro – non sono qui per parlare del passato turbolento che abbiamo avuto – ma sì. In un certo senso ne è valsa la pena! È cresciuto, ha imparato, ha sofferto e oggi è lì!".

Cosa è cambiato dal piccolo Rafael Leão, tre o quattro anni fa, al grande Rafael Leão, che oggi sembra essere un punto fermo per la nazionale? "È cresciuto difendendo il talento che hai sempre avuto. Ha lottato per realizzare il suo sogno. Ha lavorato fino ad oggi ed è riuscito a realizzare il suo sogno. Semplice".

Se non avesse lasciato il Portogallo, avrebbe raggiunto questo livello? "No, non era necessario partire. Le cose accadono e basta. E nella sua vita sono accadute. Non era una preferenza andar via. È stato un periodo turbolento, ma sono successe delle cose. Dio mi ha guidato, era con me. Ho fatto male? Ho fatto quello che ho fatto. ‘Che padre ha? Povero ragazzo, si perderà!!!' Ma oggi Rafael è dov'è e un giornalista non si è mai presentato dicendo 'Che padre fantastico che ha! Stava per perdersi, ha accanto un grande uomo!” Perché ero sempre con mio figlio. Avevamo il problema che avevamo (che non voglio menzionare), ma io ero sempre al fianco di mio figlio".

La domanda è soggettiva, ma, con un altro padre, con un altro percorso, ai Mondiali in Qatar non ci sarebbe anche Rafael? "Un altro percorso, non posso commentare, perché non è noto, non è stato percorso. Questo è il percorso... e lo ha portato ai Mondiali".

Percorsi a parte, i problemi inerenti alle decisioni prese. Sentenza dei tribunali, che prevedono il pagamento di un cospicuo compenso allo Sporting. Come ha fatto Rafael a restare fuori da tutto questo, raggiungere la Nazionale ed essere, la scorsa stagione, il miglior giocatore della Serie A italiana? "Molto rapidamente, i problemi dei tribunali sono degli avvocati e dei giudici che li risolvono. Rafael non è un bambino abbandonato. Rafael Leão ha una famiglia. Vive su consiglio di suo padre, madre, zio, famiglia. Facciamo "dividere le maree attraverso i villaggi" di Rafael. Questo problema dei tribunali è dei genitori. Il problema con il calcio è suo. E Rafael risponde sui campi di calcio. I tribunali decidono"

Ma non hai mai pensato che questa situazione vi colpisse in qualche modo? Hai mai pensato che una scossa più forte potesse arrivare e spingervi fuori strada? "No, perché abbiamo ragione e lo stesso Rafael sa che abbiamo ragione. Quello che sta accadendo nei tribunali sono le persone che lo stanno inventando. Abbiamo ragione. Ecco perché Rafael sta lavorando normalmente, senza problemi. Lo psicologo di Rafael si chiama António Leão. Lo consiglio, gli parlo, lo aiuto a stare dov'è. E starà ancora meglio. Il problema dello Sporting non è Rafael che lo risolve. Chi risolverà il problema dello Sporting sono i tribunali, i giudici, ma questa è una questione su cui non voglio soffermarmi".

[Prosegue il padre di Leao...] "La risposta è: ci stiamo lavorando! Ci stiamo lavorando, perché Rafael Leão ha un contratto che scade nel 2024. Fino a quella data, stiamo lavorando su tutto. Senza Chelsea, senza Barcellona, senza Real Madrid, ci stiamo occupando di questo".

Cosa deve fare Leao al Mondiale? "Quello che deve fare Rafael in Qatar è quello che ha sempre fatto al Milan. E farlo meglio. Deve fare quello che ha sempre fatto fin da piccolo, lasciare il suo profumo in campo. Ha un profumo e lo lascia nel campo. Aiutare la Nazionale, vincere, lavorare sodo, come hai sempre fatto. Lavorerà sodo. Dico sempre a mio figlio: 'Per due minuti, cinque, dieci, qualunque cosa ti dia il mister, fai del tuo meglio, perché un buon giocatore segna un gol in due minuti'. E ha già segnato. Pertanto, ho fiducia in mio figlio. Ho piena fiducia che giocherà in Qatar. Sempre che il mister te la dia. Nel tempo che gli sarà dato, si divertirà". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis