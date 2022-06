P. Berlusconi: “Sinergia Monza-Milan. Per cominciare torna il Trofeo”

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio ed ex vicepresidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sinergia tra Monza e rossoneri. Queste le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Monza-Milan una partita da cui la famiglia Berlusconi, Galliani compreso, uscirebbe vincitrice a prescindere dal risultato. Se c’è possibilità di sinergia fra due squadre, queste sono sicuramente Monza e Milan. Poi sta alla nostra fantasia trovare le modalità per rendere operativa questa collaborazione. Per cominciare, torneremo a coinvolgere il Milan nel Trofeo Berlusconi". Milan, le top news di oggi: due nomi per la difesa, Noa Lang vicino.