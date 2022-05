Panucci: “Bravo Pioli a tirare fuori il Milan dalle difficoltà e farlo ripartire”

Christian Panucci, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan e del lavoro svolto dall'allenatore Stefano Pioli in questa stagione

"Si è ricreato quello spirito che anche io conosco perfettamente", prosegue Panucci. "Il Milan è unico per i valori che sa trasmettere, per il senso di responsabilità e del rispetto delle regole. A Milanello capisci subito il contesto in cui ti trovi, cosa significa rappresentare e indossare la maglia rossonera. Tutto questo è stato di nuovo possibile grazie al lavoro di Pioli. Il suo Milan non sempre ha passato bei momenti, anzi: è stato spesso immerso nelle difficoltà, ma Stefano è stato bravissimo ogni volta a tirarlo fuori e farlo ripartire".